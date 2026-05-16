三重県大紀町を流れる大内山川で5月16日、アユの友釣りが解禁となり、多くの釣り人が初釣りを楽しみました。アユ釣りで知られる大紀町の大内山川では、解禁に備えておよそ27万匹の稚アユが放流されていて、解禁日の16日は多くの釣り人が川に入り友釣りを楽しんでいました。友釣りは縄張り争いをするアユの習性を利用し、おとりのアユを仕掛けに付けて、体当たりしてくる川のアユを釣り上げます。釣り人：「小さい魚なのに、