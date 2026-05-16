タイのグルメや文化を楽しめる「タイフェスティバル」が、名古屋市中区栄で開かれています。東海3県は16日、高気圧に覆われ、最高気温は名古屋で28.2度など各地で真夏日一歩手前の汗ばむ陽気となりました。名古屋・栄の久屋大通公園ではタイのグルメや文化を楽しめる「タイフェスティバル」が始まり、マンゴーのかき氷や冷たいドリンクなどで涼をとる人の姿が見られました。会場ではガパオライスやタイのカレー