浜松や浜名湖地域への訪日外国人の誘客を目指し、外国人に人気の「茶の湯」を体験できるモニターツアーが開催されました。この催しは、訪日外国人の誘客を目指し、日本文化の象徴「茶の湯」と、歴史資源の浜松城、さらに、地元食材の和栗を融合させ、浜松・浜名湖ならではの懐石とお茶のイベントとして魅力を感じてもらおうというものです。ツアーに参加したのは浜松とインドの経済交流を目的にそれぞれの企業関