◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-1 広島（16日、甲子園）広島に勝利し、連敗を「2」で止めた阪神。試合後に藤川球児監督がインタビューに応じました。この日の先発・村上頌樹投手は、今季初の完封とはならなかったものの、8と2/3回を1失点に抑える好投。藤川監督は「非常に安定もしてましたし、良いゲームに持ってきてくれた」と称賛します。投球内容についても「内容はもう十分」とコメント。残り1アウトが取れずの降板とはなりまし