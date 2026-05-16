【モデルプレス＝2026/05/16】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が5月14日、自身のInstagramを更新。夫で元バレーボール選手の日高裕次郎氏との2ショットを公開した。【写真】39歳元バレー日本代表「絵になる2人」息子撮影の夫婦ショット◆木村沙織、息子撮影の夫婦ショット披露木村は「夏みたいに暑い日 東京競馬場に遊びに行きました」と報告。「遊び場もたくさんあるし、お花がモリモリ咲