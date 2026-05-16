木村沙織「一部始終撮れてました」息子撮影の夫婦ショット公開「写真撮るの上手い」「絵になる2人」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が5月14日、自身のInstagramを更新。夫で元バレーボール選手の日高裕次郎氏との2ショットを公開した。
【写真】39歳元バレー日本代表「絵になる2人」息子撮影の夫婦ショット
木村は「夏みたいに暑い日 東京競馬場に遊びに行きました」と報告。「遊び場もたくさんあるし、お花がモリモリ咲いていてとっても綺麗でした」と振り返っている。「息子がたくさん写真を撮ってくれて あまりにも連写するもんだから “ありがとー もーいーよー 携帯ちょーだい オッケーだよー！” って言ってる一部始終撮れてました」とつづり、息子が撮影してくれた夫婦ショットを投稿。青空の下、サングラスを身につけた木村と日高氏がベンチに並んで座る仲睦まじい姿や、満面の笑みを浮かべた木村がカメラに向かって手を伸ばす様子が収められている。
また、半袖に半ズボン姿の息子がトランポリンで楽しそうに遊ぶショットも披露している。
この投稿は「写真撮るの上手い」「絵になる2人」「自然体で素敵」「めちゃくちゃ楽しそう」「笑顔が溢れてる」と反響を呼んでいる。
木村は、2016年12月31日に日高氏との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元バレー日本代表「絵になる2人」息子撮影の夫婦ショット
◆木村沙織、息子撮影の夫婦ショット披露
木村は「夏みたいに暑い日 東京競馬場に遊びに行きました」と報告。「遊び場もたくさんあるし、お花がモリモリ咲いていてとっても綺麗でした」と振り返っている。「息子がたくさん写真を撮ってくれて あまりにも連写するもんだから “ありがとー もーいーよー 携帯ちょーだい オッケーだよー！” って言ってる一部始終撮れてました」とつづり、息子が撮影してくれた夫婦ショットを投稿。青空の下、サングラスを身につけた木村と日高氏がベンチに並んで座る仲睦まじい姿や、満面の笑みを浮かべた木村がカメラに向かって手を伸ばす様子が収められている。
◆木村沙織の投稿に「笑顔が溢れてる」と反響
この投稿は「写真撮るの上手い」「絵になる2人」「自然体で素敵」「めちゃくちゃ楽しそう」「笑顔が溢れてる」と反響を呼んでいる。
木村は、2016年12月31日に日高氏との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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