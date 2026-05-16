2026年6月は、日常的にスーパーで購入する食品の値上げが目立つ月になりそうです。食品値上げの品目数は6月だけで906品目とされ、5月の70品目から大きく増える見通しです。 対象は、スナック菓子、即席麺、納豆、缶詰、食用油、ドレッシングなど、毎日の買い物で手に取りやすい商品が中心です。ここでは、2026年6月から値上がりする商品のうち、スーパーで日常的に購入する機会が多いものを紹介し