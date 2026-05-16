名門ロサンゼルス・ドジャースのマウンドでも強烈な存在感を放ち、いまや「世界のエース」と称される存在にまで上り詰めた山本由伸。そんな山本と、監督として、また解説者としてさまざまな角度から向き合い、その力を見続けてきたのが、元メジャーリーガーの井口資仁だ。井口の目から見る、山本のこれからとは……？※本稿は、牧秀悟、工藤公康、井口資仁、五十嵐亮太、金子千尋、西村徳文、高山郁夫、入来祐作、星野伸之、能見篤