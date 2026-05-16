2026年版防衛白書素案ポイント政府の2026年版防衛白書の素案が15日、判明した。日本周辺での中国軍の動向を巡り、活発化する太平洋側での活動に警戒感を示した。昨年6月、空母2隻を初めて太平洋上に同時展開し、戦闘機による自衛隊機への「特異な接近」があったと例示。中国に対し「総合的な国力と同盟国・同志国との連携で対応すべきもの」と位置付けた。白書は7月にも閣議に報告される見通しだ。素案では、昨年12月に沖縄本