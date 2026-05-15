日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。＊＊＊ＭＦ三笘薫（ブライトン）とＭＦ南野拓実（モナコ）が負傷で無念の選外となり、２２年カタールＷ杯決勝トーナメント１回戦クロアチア戦（１△１、ＰＫ１●３）でＰＫを失敗した４選手は全員が連続出場を逃した。クロアチア戦では１番手の南野、２番手の三笘が相次いで失敗。３番手のＦＷ浅野拓磨（現