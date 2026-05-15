栃木県上三川町の住宅で高齢女性が殺害された強盗殺人事件で、逮捕された16歳の少年が複数の仲間とともに関与した可能性が浮上している。少年は「同級生に誘われた」と供述しており、背後には匿名・流動型犯罪グループ“トクリュウ”の関与も指摘されている。栃木強盗殺人背後に“トクリュウ”の関与か14日午前9時半ごろ、栃木・上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件。事件