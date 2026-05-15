【モデルプレス＝2026/05/15】俳優の山下智久、KEY TO LITの岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」）が15日、都内で開催された映画『正直不動産』公開初日舞台挨拶に出席。岩崎が撮影での山下の行動を明かした。【写真】山下智久と「ライバル的な立ち位置」だった元STARTOアイドル◆山下智久主演「正直不動産」本作は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタ