KEY TO LIT岩崎大昇、緊張ほぐれた山下智久の行動「リラックスしてすごく楽しむことができました」【正直不動産】
【モデルプレス＝2026/05/15】俳優の山下智久、KEY TO LITの岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」）が15日、都内で開催された映画『正直不動産』公開初日舞台挨拶に出席。岩崎が撮影での山下の行動を明かした。
【写真】山下智久と「ライバル的な立ち位置」だった元STARTOアイドル
本作は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の二人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描いて人気を博したドラマの映画版。この日は山下、福原、岩崎のほか、市原隼人、泉里香、長谷川忍、高橋克典、大地真央、川村泰祐監督も出席していた。
大先輩である山下との共演について、岩崎は「めっちゃくちゃ緊張もしましたけど、撮影の日に山下君に会ったら、全然そんな感じじゃなく、ウェルカムに。握手しながら歩いてきてくれたので。『久しぶり！』って手から先に来てくれたくらい、すごくウェルカムに」と回想。「チームみんながものすごく温かく迎え入れてくれたので、リラックスしてすごく楽しむことができました」と振り返った。
劇中に登場するヒロトの楽曲「優しい世界」の作詞を山下が務めたことについては「山下君がやってくださったんですよ」と笑顔。「お仕事で、お芝居でご一緒させていただけるっていうのも、ものすごく貴重なんですけれども、それに加えて楽曲でのコラボをさせていただけたのが、本当に嬉しくて。本当に、ヒロトではないですけど、毎日毎日ギターを練習して。ちゃんと素晴らしいものにしなきゃ！っていう思いでやったので。すごく嬉しかったですし、もう一個深い繋がりを（持てた）。山下君が書いたものを僕が歌うっていうのは、すごくエモーショナルな気持ちになりましたね」と感謝を語った。
歌詞に込めた思いを聞かれた山下は「ピュアな学生が、ピュアな気持ちを好きな子に伝えるようなラブソングということだったので。僕も学生時代を思い出しながら、そして大昇の顔も思い浮かべながら。まっすぐな。この映画自体もそうですし、監督もそうですし、小さい優しさがたくさん詰まっている作品だなと思ったので。そこに合うような優しい曲が書けたらいいなという理想のもと、書かせていただきました」と語っていた。
正直◯◯したいという目標を問われた山下は「正直、またみんなに会いたいなと思いますね」と笑顔。「ちょうどそんな話をさっきしていたんです。裏で。今日でもしかしたら最後かもねって。とはいえ、正直またみんなに会いたいなという気持ちですよね」とシリーズの続編に意欲を示した。
一方の岩崎は、長谷川に「早くデビューしたいだろ？」と投げかけられると「したいです。勿論その通りです。それもあるけど…そうですね。体作りをしたいです。試写で見させてもらったときに、皆さんはスーツ姿が本当にかっこいいんですよね。（長谷川さんは）違います。スーツを着たときにかっこいいなって思って、体を作りたいなって思ってみました」「スタイリッシュな体を作りたいなっていう風に。この『正直不動産』を見て思いました」と山下や市原の肉体に憧れている様子。ヒロトの将来については「まだ分からないですし、入社するっていう可能性も。僕の体の仕上がり具合によってはスーツを着られるっていう可能性があります」と語って会場を沸かせていた。（modelpress編集部）
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◆山下智久主演「正直不動産」
本作は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の二人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描いて人気を博したドラマの映画版。この日は山下、福原、岩崎のほか、市原隼人、泉里香、長谷川忍、高橋克典、大地真央、川村泰祐監督も出席していた。
◆岩崎大昇、“大先輩”山下智久との会話明かす
大先輩である山下との共演について、岩崎は「めっちゃくちゃ緊張もしましたけど、撮影の日に山下君に会ったら、全然そんな感じじゃなく、ウェルカムに。握手しながら歩いてきてくれたので。『久しぶり！』って手から先に来てくれたくらい、すごくウェルカムに」と回想。「チームみんながものすごく温かく迎え入れてくれたので、リラックスしてすごく楽しむことができました」と振り返った。
劇中に登場するヒロトの楽曲「優しい世界」の作詞を山下が務めたことについては「山下君がやってくださったんですよ」と笑顔。「お仕事で、お芝居でご一緒させていただけるっていうのも、ものすごく貴重なんですけれども、それに加えて楽曲でのコラボをさせていただけたのが、本当に嬉しくて。本当に、ヒロトではないですけど、毎日毎日ギターを練習して。ちゃんと素晴らしいものにしなきゃ！っていう思いでやったので。すごく嬉しかったですし、もう一個深い繋がりを（持てた）。山下君が書いたものを僕が歌うっていうのは、すごくエモーショナルな気持ちになりましたね」と感謝を語った。
歌詞に込めた思いを聞かれた山下は「ピュアな学生が、ピュアな気持ちを好きな子に伝えるようなラブソングということだったので。僕も学生時代を思い出しながら、そして大昇の顔も思い浮かべながら。まっすぐな。この映画自体もそうですし、監督もそうですし、小さい優しさがたくさん詰まっている作品だなと思ったので。そこに合うような優しい曲が書けたらいいなという理想のもと、書かせていただきました」と語っていた。
◆山下智久、正直◯◯したいこと
正直◯◯したいという目標を問われた山下は「正直、またみんなに会いたいなと思いますね」と笑顔。「ちょうどそんな話をさっきしていたんです。裏で。今日でもしかしたら最後かもねって。とはいえ、正直またみんなに会いたいなという気持ちですよね」とシリーズの続編に意欲を示した。
一方の岩崎は、長谷川に「早くデビューしたいだろ？」と投げかけられると「したいです。勿論その通りです。それもあるけど…そうですね。体作りをしたいです。試写で見させてもらったときに、皆さんはスーツ姿が本当にかっこいいんですよね。（長谷川さんは）違います。スーツを着たときにかっこいいなって思って、体を作りたいなって思ってみました」「スタイリッシュな体を作りたいなっていう風に。この『正直不動産』を見て思いました」と山下や市原の肉体に憧れている様子。ヒロトの将来については「まだ分からないですし、入社するっていう可能性も。僕の体の仕上がり具合によってはスーツを着られるっていう可能性があります」と語って会場を沸かせていた。（modelpress編集部）
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