15日、元カープ・羽月被告の公判で明らかになったことについて整理してお伝えします。羽月被告がエトミデートの使用に至った経緯です。最初に使ったのは去年3月頃から4月頃。遠征先の東京で、先輩に紹介してもらった知人から「シーシャで違法性はない」等と説明され、すすめられたということです。羽月被告はこの知人に対し、投資名目で400万円を渡していましたが、その返済としてエトミデートを受