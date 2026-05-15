6月開幕するFIFAワールドカップの日本代表メンバーが、15日発表されました。サンフレッチェ広島からは、大迫敬介選手が選ばれています。■サンフレッチェ広島大迫 敬介 選手「ほっとしてますね。ゴールキーパーだったので、最初に呼ばれる順番だったが、ドキドキしまくっていて、名前呼ばれてうれしかった。小さいころからテレビを通して見てきた世界のメンバーに入れるところまできたの