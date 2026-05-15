山形銀行は15日、今年3月期の決算を発表しました。株高などを背景に、経常収益が過去最高額を更新しました。山形銀行によりますと、一般企業の売上高に相当する経常収益は前の年度に比べて98億7100万円増加し557億7000万円となり、過去最高となりました。さらに、銀行全体のもうけを示す経常利益も前の年度に比べ27億9300万円増加の84億1100万円、銀行の最終的な利益を示す純利益は前の年度に比べ23億4500万円増加し62億6900万円と