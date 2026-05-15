文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。 この記事では全文を紹介する。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼5月15日配信号担当 鈴木純子アナウンサー 「長野智子アップデート」は3年目を迎えました。 生放送は本当に楽しいです。 長野智子さんは益々好調！私が担当しているのが月曜日ということもあって、お会いすると「今週はメールテーマになりそ