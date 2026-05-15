日本サッカー協会は１５日、６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表。３９歳の長友佑都（ＦＣ東京）は５大会連続の選出となった。この日は翌日に浦和戦（埼玉）を控え、午前中に東京・小平グラウンドで練習に参加。惜しくも落選となったＦＷ佐藤龍之介（１９）と同組でボールを追うなど軽快な動きをみせた。練習後は報道陣に「優勝！」とだけ言い残してクラブハウスに引き揚げ、午後２時からの代