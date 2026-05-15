ENHYPENのジョンウォンが、透明感あふれる歌声でファンを魅了する。本日（5月15日）、ジョンウォンがフィーチャリング参加した映画『正直不動産』の挿入歌『声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）』が配信リリースされた。【本人コメント】ジョンウォン、山下智久とコラボ！『声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）』は映画で主演を務める山下智久が自ら作詞を手掛けており、疾走感とエモーショナルさを兼ね備えた美しいメロディが特徴の楽曲だ