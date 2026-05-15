プロ野球「ハヤテベンチャーズ静岡」の廣沢新太郎選手がファーム・リーグ 中地区月間МVPに選ばれました。月間МVPの受賞は、球団初です。廣沢選手は、3月と4月で、25試合に出場し33安打をマーク。打率は、地区トップの3割4分4厘を記録しました。また、10盗塁で地区2位と、走攻両面で存在感を示しました。ハヤテ所属の選手がファーム月間МVPを受賞するのは今回が初めてです。廣沢選手は「開幕から