15日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比710円安の6万2100円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万1849.81円に対しては250.19円高。出来高は1万9335枚となっている。 TOPIX先物期近は3878ポイントと前日比7.5ポイント安、現物終値比13.10ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 62100-710