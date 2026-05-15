日経225先物：15日正午＝710円安、6万2100円
15日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比710円安の6万2100円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万1849.81円に対しては250.19円高。出来高は1万9335枚となっている。
TOPIX先物期近は3878ポイントと前日比7.5ポイント安、現物終値比13.10ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62100 -710 19335
日経225mini 62095 -715 352744
TOPIX先物 3878 -7.5 31084
JPX日経400先物 35285 -165 1765
グロース指数先物 793 +3 3865
東証REIT指数先物 1825.5 +0 31
株探ニュース
TOPIX先物期近は3878ポイントと前日比7.5ポイント安、現物終値比13.10ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62100 -710 19335
日経225mini 62095 -715 352744
TOPIX先物 3878 -7.5 31084
JPX日経400先物 35285 -165 1765
グロース指数先物 793 +3 3865
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