　15日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比710円安の6万2100円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万1849.81円に対しては250.19円高。出来高は1万9335枚となっている。

　TOPIX先物期近は3878ポイントと前日比7.5ポイント安、現物終値比13.10ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62100　　　　　-710　　　 19335
日経225mini 　　　　　　 62095　　　　　-715　　　352744
TOPIX先物 　　　　　　　　3878　　　　　-7.5　　　 31084
JPX日経400先物　　　　　 35285　　　　　-165　　　　1765
グロース指数先物　　　　　 793　　　　　　+3　　　　3865
東証REIT指数先物　　　　1825.5　　　　　　+0　　　　　31

株探ニュース