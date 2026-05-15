栃木県の強盗殺人事件で、自称・16歳の高校生が「同じ学年の人物が仲間にいて誘われて入った」という趣旨の供述をしていることがわかりました。自称・16歳の高校生の少年は14日午前9時半頃、仲間とともに上三川町上神主（かみこうぬし）の住宅に押し入り、金品を物色中に住人の富山英子さん（69）の胸部などを凶器で突き刺すなどして殺害した強盗殺人の疑いがもたれています。事件後、現場付近で確保された少年は「強盗に関わった