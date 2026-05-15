J1百年構想リーグが終盤戦で1位通過の可能性は東西ともに上位3チームに絞られるJ1百年構想リーグは5月13日、東西で1試合ずつが開催された。残り2試合となるなか、両地区ともに1位通過の可能性を残すのは3チームに絞られた。激化する首位争いに、SNS上では「最終節まで分からない感じ、しびれる」と反響が沸き起こっている。EASTは、勝ち点を39に伸ばした鹿島アントラーズが首位に立ち、勝ち点35で2位のFC東京、同33で3位のFC町