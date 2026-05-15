フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で現地時間14日、コンペティション部門に出品されている、深田晃司監督最新作『ナギダイアリー』のフォトコールと記者会見に、深田監督、主演の松たか子、共演の石橋静河が出席した。【画像】この記事に関連するそのほかの写真この日、午前中に行われたフォトコールでは、松が鮮やかなブルーのアライアのドレスにブシュロンのジュエリーを合わせた装いで登場。石橋はMame Kurogou