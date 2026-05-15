14日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と五十嵐亮太氏が、DeNA・松尾汐恩捕手について言及した。12日に正捕手の山本祐大がソフトバンクにトレード移籍したが、同日の中日との3連戦では3試合全てで松尾汐恩が先発マスクを被った。大矢氏は「今は山本のトレードが決まって、おそらく自分がやらなきゃということで、最初びっくりしたと思うんですよ。トレードが決まったその日からゲーム