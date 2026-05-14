ベビー用品大手のピジョン（東京都中央区）は2026年5月14日、同社ブランドのベビーカーとバウンサーについて、26年内をもって生産を終了すると公式サイトで発表した。在庫がなくなり次第、販売も順次終了する。「原材料費の高騰や物流コストの上昇」が影響生産・販売終了の対象となるのは、ピジョンブランドのベビーカーとバウンサー、関連アクセサリー全般の計23品目だ。内訳はこうだ。両対面式のＡ形ベビーカーが計10品目で、「R