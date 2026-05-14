AIモデルの性能比較では、複数のベンチマークの点数が並ぶランキング表を読む必要があり「結局どのモデルがどれくらい賢いのか」が分かりにくい場面があります。エンジニアで起業家のライアン・シェイ氏は、最先端AIモデルを人間のIQスケールに換算して表示するプロジェクト「AI IQ」を2026年5月12日に発表しました。AI IQ - Intelligently Measuring AI Intelligencehttps://www.aiiq.org/Today I’m launching AI IQ - frontier