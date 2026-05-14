赤ちゃん本舗は、カトージが正規代理店を務める、イギリス生まれのベビー用品ブランド「Joie Signature（ジョイー シグネチャー）」の日本初シリーズ展開に向け、最新モデルのファーストベビーカー「elipto（エリプト）」、チャイルドシート「i−Harbour（アイ・ハーバー）」、その他ジュニアシートなどを含む計6商品を、5月29日から全国のアカチャンホンポとオンラインショップで販売を開始する。「Joie Signature」は、世界で愛