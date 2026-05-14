赤ちゃん本舗は、カトージが正規代理店を務める、イギリス生まれのベビー用品ブランド「Joie Signature（ジョイー シグネチャー）」の日本初シリーズ展開に向け、最新モデルのファーストベビーカー「elipto（エリプト）」、チャイルドシート「i−Harbour（アイ・ハーバー）」、その他ジュニアシートなどを含む計6商品を、5月29日から全国のアカチャンホンポとオンラインショップで販売を開始する。

「Joie Signature」は、世界で愛されるプレミアムラインとして誕生し、上質でタイムレスなデザインと確かな品質を追求してきた。ニュートラルトーンの生地や繊細なディテールが特徴で、安全性や使いやすさへのこだわりはそのままに、日本のファミリーの価値観に寄り添うラインアップで本格展開を開始する。



「elipto」

新モデル「elipto（エリプト）」は、機能性と快適性を兼ね備えたファーストベビーカー。広々シートで新生児から体重22kg（4歳頃）まで1台で長く使える工夫が詰まったベビーカーとなっている。がっちりとしたストレートフレーム構造によって、押しやすく安定感のある走行性を実現した。大径タイヤとサスペンシイン搭載で段差も乗り越えやすく、ハンドルの角度調節ができ、ママハパパの体格に合わせて快適な操作性を可能にした。通気性に優れたCloudAir（クラウドリイー）メッシュ素材を使用したフルメッシュシートで、真夏でも快適に過ごせるように工夫をしている。4段階のリクライニング調節や、2段階のフットレスト調節が可能。新生児から体重22kg（4歳頃）まで1台で長く使える機能が詰まっている。大容量58L（耐荷重4.5kg）の収納カゴは前からも後ろからも荷物の出し入れが自由自在になった。カットホルダーやレインカーなど、外出に必要なアクセサリーがセットになったオールインクルーシブ仕様になっている。



「i−Harbour」

「i−Harbour（アイ・ハーバー）」は、安全性と快適性を兼ね備えたチャイルドシート。コンパクトでありながら赤ちゃんも快適なドライブを楽しめる工夫が詰まったチャイルドシートとなっている。ADACテスト（ドイツ自動車連盟が実施する品質ハ安全性評価テストのこと）で高評価を得た安全設計を誇り、サイドインパクトトロテクシインポッド（SIPP）を搭載した4層構造トロテクシインで安全性を追及している。360°回転式シートによって毎日の乗せ降ろしがラクになった。ISOFIXベースとシート部分は取り外しが可能。座席への取り付けが簡単でママ・パパの負担を軽減してくれる。5段階に調節可能なリクライニングで赤ちゃんの居心地の良いポジシインを確保する。CloudAir（クラウドリイー）メッシュ仕様のシートは通気性に優れ、キャノピーは日差しから赤ちゃんを守る。

［小売価格］

elipto（エリプト）：7万5900円

i−Harbour（アイ・ハーバー）＋i−Base Encore（アイ・ベース アンコール）：8万1400円

（すべて税込）

［発売日］5月29日（金）

赤ちゃん本舗＝https://www.akachan.jp