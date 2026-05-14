この記事をまとめると ■クルマは脳に“身体の一部”として認識されやすい ■匿名性とストレス環境が攻撃性を引き出してしまう ■イライラの正体を客観視するメタ認知が重要になる なぜ人はハンドルを握ると攻撃的になるのか 普段は温厚で、エレベーターでは「お先にどうぞ」と譲ってくれ、レジの行列でも静かに順番を待っているような人が、ひとたび運転席に座ってハンドルを握ると、まるで別人のごとく攻撃的な性格になる……