＜関西オープン初日◇14日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが終了した。初優勝を狙う25歳・前田光史朗が6バーディ・2ボギーの「66」をマーク。4アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】木の真裏から打てちゃうんです前田光史朗が見せた妙技3アンダー・2位タイに池田勇太、池村寛世、市原弘大、鍋谷太一、原敏之、女子プロ山下美夢有の弟・勝将。2アンダー・8位