◆ファーム・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）今季から巨人に新加入した、育成右腕・板東湧梧投手（３０）が２回１安打１奪三振で無失点と好投した。これで３試合連続で０封とアピールを続けているが、「もっと投げたかったです。とにかく良いピッチングをするしかない」と表情を引き締めた。この日は０―４の３回から２番手で登板。最速１４３キロの直球と持ち味のカーブとフォークを効