ＪＲＡは５月１４日、２５年の京成杯・Ｇ３を制したニシノエージェント（牡４歳、美浦・千葉直人厩舎、父イスラボニータ）が同日付で競走馬登録を抹消したことを発表した。今後は北海道の門別競馬場に移籍する予定。通算成績は１０戦２勝。総獲得賞金は５２１２万７０００円。先週の谷川岳Ｓ（１４着）が移籍前のラストランとなった。