日銀秋田支店は県内の景気について「緩やかに回復している」として判断を据え置きました。一方、景気を判断する要素のうち、「設備投資」については12か月ぶりに下方修正しています。日銀秋田支店は先月の県内の景気について「緩やかに回復している」として3月から判断を据え置きました。判断はおととし11月から変わっていません。一方、景気を判断する要素のうち、「設備投資」は12か月ぶりに下方修正しました。日銀秋田支店の種