新型「ランドクルーザー FJ」迫力エアロ仕様！株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、2026年5月14日、同日正式発表された新型「ランドクルーザー FJ」に合わせ、モデリスタブランドのカスタマイズラインナップを発売しました。新型ランドクルーザーFJのコンセプトは、「Freedom & Joy」。より多くのユーザーに“ランドクルーザー”を気軽に楽しんでもらいたいという思いのもとで開発されたモデルです