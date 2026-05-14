新型「ランドクルーザー FJ」迫力エアロ仕様！

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、2026年5月14日、同日正式発表された新型「ランドクルーザー FJ」に合わせ、モデリスタブランドのカスタマイズラインナップを発売しました。

新型ランドクルーザーFJのコンセプトは、「Freedom & Joy」。より多くのユーザーに“ランドクルーザー”を気軽に楽しんでもらいたいという思いのもとで開発されたモデルです。

【動画】これがトヨタ新型「ランドクルーザー FJ」“超精悍エアロ仕様”です！ 動画で見る！

既存モデルであるフラッグシップの「300」、ヘビーデューティーの「70」、ライトデューティーの「250」という3シリーズに加わる形で登場し、ランドクルーザーとしての新たな選択肢となります。

ランドクルーザーはこれまで、190を超える国と地域で累計1240万台(2026年3月時点、レクサス「LX・GX」を含む)が販売されてきた実績を持ちます。「どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ」として長年にわたり信頼性・耐久性・悪路走破性を磨いてきたこのブランドが、よりコンパクトで扱いやすいサイズという新たな方向性に踏み出したのが新型ランドクルーザーFJです。

ボディサイズは、全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mmで、250シリーズと比べると全長で350mm、全幅で125mmコンパクトになっています。

ホイールベースは2580mmで、250シリーズ比で270mm短縮されており、最小回転半径は5.5mを達成しています。

コンパクトながら、5人乗りの2列シートを採用し、6：4分割可倒式リアシート使用時でも荷室長（最小）735mm、荷室高1030mm、容量795リットルの大容量ラゲージスペースを確保しています。リアシート格納時には荷室長1480mm、容量1607リットルまで拡大できます。

エクステリアは、ランドクルーザー伝統の居住性と積載性を考慮したスクエアなキャビンを受け継ぎながら、サイコロをモチーフとしたアイコニックなデザインを採用しています。フードには凹凸が設けられており、車幅やタイヤの位置を把握しやすい仕様となっています。

ドアミラーはオフロード走行時でも障害物を視認しやすい位置に配置されており、実用性と安心感を両立しています。ボディカラーはモノトーン全6色に加え、ルーフをホワイトとしたツートーンカラーも特別設定されています。

インテリアはシンプルで使いやすく、様々なシーンに合うデザインが採用されています。インストルメントパネルは水平基調のデザインとし、各種スイッチ類はサイズや形状・配置を最適化することで直感的な操作性を追求しています。

メーターはデジタル式で、大型ディスプレイオーディオも備えています。また、フロントシートにはヒーターとベンチレーション機能付きのパワーシートが装備されており、季節を問わず快適なドライブをサポートします。

パワートレインは、最高出力120kW(163PS)・最大トルク246N・m(25.1kgf・m)を発揮する自然吸気の2.7リッターガソリンエンジン(2TR-FE)と6 Super ECTの組み合わせ。WLTCモード走行燃費は8.7km／L(国土交通省審査値)を達成しています。

足まわりはフロントにハイマウント・ダブルウィッシュボーン式、リアにラテラルロッド付き4リンクリジッド式のサスペンションを採用し、オフロードからオンロードまであらゆる走行シーンで性能を発揮します。

悪路走破性においては、250シリーズと同等の地上高・アプローチアングルおよびディパーチャーアングル(「250」シリーズ比+15度)、70シリーズと同等のホイールアーティキュレーションを実現しています。

また、ダウンヒルアシストコントロール(DAC)・ヒルスタートアシストコントロール(HAC)・電動リアデフロックといったオフロード走行支援機能も備えています。

先進安全装備として、最新の予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」を採用しています。プリクラッシュセーフティ・レーントレーシングアシスト・レーンディパーチャーアラートなどが含まれており、日常からオフロードまで安心して運転できる環境を整えています。

価格は450万100円(消費税込み)です。

そんな新型ランドクルーザーFJの登場に合わせ、モデリスタブランドのカスタマイズラインナップが発売されました。

新型ランドクルーザーFJモデリスタ仕様のコンセプトは「SOPHISTICATED GEAR」。クルマを日常とアクティブシーンをつなぐパートナーとして位置づけ、機能性・質感・造形を高次元で融合させたアーバンラギットスタイルを提案しています。

単なる装飾にとどまらない突き抜けた存在感をもたらすとともに、ランドクルーザーFJを愛するユーザーのライフスタイルや価値観にさらなる広がりをもたらすことを目指しています。

外装には、フロント・リアのバンパーガードやアンダーカバー、ガーニッシュ類を設定。金属調の造形やメテオコートによる表情変化で、タフネスと上質さを両立したスタイリングを構成しています。

“MODELLISTAパッケージ”として用意されるのは、フロントバンパーガード、フロントアンダーカバー、リアアンダーカバーの3点セット。フロントバンパーガードは、縦型LEDをセンターに集約した3分割構造により、フロントマスク全体を引き締め、重厚な力強さの中にモデリスタならではのモダンな造形美を与えます。

フロントアンダーカバーは、フロントバンパーガードと連続性を持たせたデザインで、アルミ合金を一体成形した面構成により、視覚的な堅牢さとダイナミックな造形を両立しています。

リアアンダーカバーは、SUVとしてのキャラクターを強調しながら、アクティブなライフスタイルに寄り添う「ギア感」をさりげなく演出し、フロントとの呼応によってクルマ全体のまとまりを高めます。

オーバーフェンダーはボディ同色と金属調塗装の2種類から選択でき、ボディ同色を選べばより一体感が高まり、金属調塗装を選べばオフロードのイメージをよりシャープに強調します。塗装色はプラチナホワイトパールマイカ、アティチュードブラックマイカ、金属調塗装の3種類が用意されています。

リアスポイラーは6月中旬の発売予定で、補強リブの立体的な造形がSUVらしい堅牢さと力強さを視覚的に表現します。

18インチアルミホイールセット（セキュリティロックナット付）は、マットオリーブの色調が光や角度によって変化するアシンメトリーな切削造形が特徴で、走行時には複雑な陰影がタフな存在感の中に精緻な造形美をもたらします。

インテリアには昼夜で異なる表情を演出するイルミネーションキットを設定し、エクステリアと呼応するモデリスタの世界観を室内にまで拡張しています。

インテリアイルミネーションキットは、日中は木目パネルの自然な質感を引き立て、落ち着きのある上質な室内空間を演出。夜間はイルミネーションが陰影を描き、洗練されたモダンな印象へと変化します。

そのほかにも、セキュリティ付ナンバープレートボルト、LEDルームランプセット、LEDスマートフットライト、ドアハンドルプロテクター（ホワイト／ブラック／シルバー）、サンシェード、IR（赤外線）カットフィルム、スマートクッショントート、スピーカーセット（標準スピーカー交換タイプ）といった実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが幅広くそろっています。

MODELLISTAパッケージの価格は23万6500円（塗装済・消費税込み）。販売は発表と同日より開始されています。