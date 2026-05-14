5月13日に28歳の誕生日を迎えた高木優奈が自身のインスタグラムを更新。トーナメント会場では選手や関係者から、SNSでもたくさんの人たちから「おめでとう」と祝福されたことを明かすと、「最高に幸せな1日をありがとうございました」と感謝の気持ちを投稿した。【写真】高木優奈のお茶目な少女時代（全6枚）「大好きなゴルフをしながら 大好きな人たちに囲まれて 本当に幸せな毎日を過ごさせてもらっています」「今年も一年私に関