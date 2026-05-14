28歳誕生日の高木優奈が“お茶目すぎる”幼少期ショット公開 赤髪風!? 写真に「生まれてきて良かったー！」
5月13日に28歳の誕生日を迎えた高木優奈が自身のインスタグラムを更新。トーナメント会場では選手や関係者から、SNSでもたくさんの人たちから「おめでとう」と祝福されたことを明かすと、「最高に幸せな1日をありがとうございました」と感謝の気持ちを投稿した。
【写真】高木優奈のお茶目な少女時代（全6枚）
「大好きなゴルフをしながら 大好きな人たちに囲まれて 本当に幸せな毎日を過ごさせてもらっています」「今年も一年私に関わる全ての皆さまに感謝を忘れず 最高な一年にしたいと思います」と心境を綴った。「人としてもゴルファーとしても 元気や幸せ、感動、そしてなんだか優しくて温かい そんな素敵な感情を届けられるような人になりたいです」「生まれてきて良かったー！まま、ぱぱありがとーーー」とこれからの目標と両親への感謝を記すと、「それでは皆さま28歳の高木優奈もよろしくお願いします」と、あらためてファンに呼び掛けていた。そして「まずは今週！頑張ります」と、バースデーウィークに福岡県で開催される「Sky RKBレディスクラシック」に全力で取り組むことを誓っていた。投稿では、手にした人形とお揃いのメガネをかけたり、赤いネットを被ったりするお茶目な少女時代の写真や、誕生日を祝ってくれた仲よし女子プロたちとの写真、家族旅行中に撮った写真などを公開した。この投稿には女子プロの永嶋花音や阿部未悠をはじめ大勢のファンが「お誕生日おめでとう」との祝福コメントを寄せていた。そして「素敵な一年になりますように」「いつも明るくて最高です」「これからも、全力ゴルフですね〜」などの声も聞かれた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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