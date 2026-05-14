東京・江東区の玩具店で複数のおもちゃ合わせて14万円相当を盗み転売したとして無職の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子松尾周容疑者（24）は3月、江東区の大型商業施設に入る玩具店でおもちゃ20点、14万3000円相当を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、松尾容疑者は盗んだおもちゃをリサイクルショップで換金していました。取り調べに対し「パチンコで遊ぶために金が必要だった」と容疑