広島県呉市音戸町渡子3丁目付近にある中本船舶工業で火災が発生しています。警察と消防によると、午後0時48分頃、付近の住民から「大量の黒煙があがっている」と複数の通報がありました。船の解体現場から出火し、廃船と廃材が燃えているということです。消防車11台などが出動し、現在も消火活動が続いています。今のところけが人はいないということです。（2026年5月14日午後3時）