韓国で最近、結婚のご祝儀文化が高額化する傾向を見せている。2025年の平均祝儀額は11万7000ウォン（日本円＝約1万2300円）と集計され、100万ウォン（約10万6000円）以上の送金も増加傾向を示した。【日韓比較】結婚式は挙げるべき？挙げなくてもいい？5月14日、NH農協銀行によると、2023年1月から2025年12月まで、結婚のご祝儀を送金した顧客115万人の取引533万件を分析した結果、このような実態が明らかになった。今回の調査は「