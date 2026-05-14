ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのボムギュが、日本の街に出没した。ボムギュは最近、自身のインスタグラムを更新し、「ジャジャーン」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】まるでデート写真？ボムギュ、夜の東京散策SHOT公開された写真には、変装することなく東京・竹芝駅付近を散策するボムギュの姿が収められている。ボムギュは、ブラックコーデでシックな雰囲気を漂わせるとともに、街を見つめる美しい横顔で