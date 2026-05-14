憲法改正をめぐり、国会では衆議院の憲法審査会が開かれ、法制局が示した「緊急事態条項」のイメージ案について議論が始まりました。衆議院の法制局が示したイメージ案では、国会議員の任期延長が必要となる「緊急事態」について、・大規模自然災害・感染症の大規模まん延・内乱・外部からの武力攻撃などの場合と定義されています。また、これらの事態が発生した場合に内閣の権限を強化する「緊急政令」の制定や、「オンライン国会