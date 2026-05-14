14日朝早く、東京・江戸川区で観光バスが歩道に突っ込んだ上、電柱に衝突し、運転手の男性がケガをしました。現場にブレーキ痕がなかったということです。警視庁によりますと、午前5時すぎ、江戸川区大杉で「観光バスと電柱がぶつかり、運転席がつぶれている」と通報がありました。観光バスは、江戸川区の営業所から大田区蒲田に客を迎えに行く途中で、運転手の60代の男性がケガをしましたが、命に別条はないということです。その