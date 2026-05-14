神奈川県川崎市内で、ひったくりを繰り返していたとみられる男が逮捕されました。防犯カメラが犯行の瞬間をとらえていました。警察によりますと、山内政孝容疑者は今年3月、川崎市の路上で帰宅途中の女性に盗んだオートバイで近づき、バッグを奪おうとした疑いがもたれています。近くの防犯カメラには、オートバイの山内容疑者が突然、バッグに手を伸ばし、女性が引きずられる様子がとらえられていました。女性にケガはありません