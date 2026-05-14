これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆14日(木)これからの天気 おおむね晴れるでしょう。 夜は雲が広がりますが、天気のくずれはなさそうです。 降水確率は、各地で20%以下となっています。 ◆14日(木)の予想最高気温 最高気温は、18～24℃の予想です。 新潟市・上越市・佐渡市は、昨日より4℃ほど低いでしょう。 平年並みか平年より3℃ほど高いと