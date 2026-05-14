開催：2026.5.14 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 5 - 3 [レイズ] MLBの試合が14日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとレイズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するレイズの先発投手はグリフィン・ジャックスで試合は開始した。 7回表、6番 リッチー・パラシオス 2球目を打ってセンターへのタイ