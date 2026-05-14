開催：2026.5.14

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 5 - 3 [レイズ]

MLBの試合が14日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとレイズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するレイズの先発投手はグリフィン・ジャックスで試合は開始した。

7回表、6番 リッチー・パラシオス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TOR 0-1 TB

8回裏、4番 岡本和真 初球を打ってレフトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 1-1 TB

10回表、2番 ベン・ウィリアムソン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TOR 1-2 TB、4番 ヤンディ・ディアス 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TOR 1-3 TB

10回裏、5番 ドールトン・バーショ 6球目を打ってレフトスタンドへの満塁ホームランでブルージェイズ得点 TOR 5-3 TB

試合は5対3でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのジェフ・ホフマンで、ここまで2勝2敗3S。負け投手はレイズのアーロン・ブルックスで、ここまで0勝1敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で2打数、0安打、1打点、打率は.239となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-14 11:12:13 更新