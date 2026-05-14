開催：2026.5.14 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 6 - 5 [ロイヤルズ] MLBの試合が14日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとロイヤルズが対戦した。 Wソックスの先発投手はノア・シュルツ、対するロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴで試合は開始した。 2回裏、8番 トリスタン・ピーターズ 初球を打ってライトへ